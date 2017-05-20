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«Монако» собирается продлить контракты с Фалькао и Мбаппе

20 мая 2017, суббота. 12:28. Футбол

«Монако» предложит новые контракты своим нападающим Радамелю Фалькао и Килиану Мбаппе, сообщает Get Football News France.

По информации источника, оба футболиста получат предложения о продлении соглашений в ближайшие дни.

Действующий контракт 31-летнего Фалькао рассчитан до лета 2018 года. Срок нынешнего соглашения 18-летнего Мбаппе не уточняется, однако отмечается, что «Монако» хочет предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, чтобы удержать его от возможного перехода в другие клубы.

В текущем сезоне Фалькао провёл 43 матча за «Монако» во всех турнирах и забил 30 голов, а в активе Мбаппе 26 голов в 43 играх.

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Источник: Get Football News France Сообщить об ошибке
Теги
ФК Монако Килиан Мбаппе Радамель Фалькао
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