«Монако» собирается продлить контракты с Фалькао и Мбаппе

«Монако» предложит новые контракты своим нападающим Радамелю Фалькао и Килиану Мбаппе, сообщает Get Football News France.
По информации источника, оба футболиста получат предложения о продлении соглашений в ближайшие дни.
Действующий контракт 31-летнего Фалькао рассчитан до лета 2018 года. Срок нынешнего соглашения 18-летнего Мбаппе не уточняется, однако отмечается, что «Монако» хочет предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, чтобы удержать его от возможного перехода в другие клубы.
В текущем сезоне Фалькао провёл 43 матча за «Монако» во всех турнирах и забил 30 голов, а в активе Мбаппе 26 голов в 43 играх.