«Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу

В матче 10-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Шанхай СИПГ». Встреча проходила на стадионе «Гонгку» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий «Зенита» Халк, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок соперников. За «Шанхай Шэньхуа» отличился экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс.
Посмотреть голы Мартинса и Халка можно в «Твиттере».
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Яньбянь Фуде» на своём поле сыграл вничью с «Шаньдун Лунэн» — 1:1. В составе гостей гол забил экс-форвард «Анжи» Диего Тарделли.