Бутенко не подтвердил, что Карасёв, Сухой, Мешков и Иванов будут судить игры ФНЛ

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал информацию, появившуюся накануне в российских СМИ, о том, что четыре арбитра РФПЛ Сергей Карасёв, Алексей Сухой, Виталий Мешков и Сергей Иванов в следующем сезоне будут работать на играх ФНЛ. Он также прокомментировал отсутствие назначений на матчи у арбитра Алексея Еськова.
«Нужно узнавать у источника, откуда у них появилась информация, что Карасёв, Сухой, Мешков и Иванов часть следующего сезона могут судить игры ФНЛ. Официальной информации по этому вопросу нет. Конечно, кое-что я знаю, но пока распространяться не имею права. Что касается Алексея Еськова, не получавшего назначения на матчи после игры «Зенит» — «Урал» — видимо, не заслужил», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.