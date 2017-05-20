Промес: очень приятно, что Аленичев позвал меня на мастер-класс в свою академию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от приглашения на мастер-класс в детскую футбольную академию Дмитрия Аленичева. Голландский футболист работал под руководством Аленичева, когда тот возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год.
«Мне было очень приятно, что Дмитрий Аленичев позвал меня. Это очень круто для детей — заниматься здесь. В академии потрясающая энергетика, и я рад побывать здесь.
Думаю, однажды эти дети могут оказаться в «Спартаке». Раньше я был таким же маленьким мальчиком. Посмотрите, где я сейчас. Всё возможно», – сказал Промес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.