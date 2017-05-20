Смолов посвятит гол мальчику из Краснодара и отпразднует его в стиле Гризманна

В Краснодаре недавно прошёл турнир K11, который посетил нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Фёдор Смолов.
На коробке он встретил парня, который играл в академии «Краснодара» и сейчас мечтает о большом футболе, а его любимый игрок – Смолов.
Фёдор пообещал забить для него и отпраздновать гол в стиле форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.
На просмотре у Смолова. Турнир K11 в Краснодаре: как это было
В прошедшие выходные турнир К11 впервые состоялся в Краснодаре. По его итогам лучшие игроки получили приглашение на всероссийский отбор.
Видео можно посмотреть в YouTube.