ЦСКА вышел на первое место в таблице молодёжного первенства, опередив «Спартак»

В матче заключительного 30-го тура молодёжного первенства России ЦСКА на своём поле принимал «Анжи». Встреча закончилась победой московской команды со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи в первом тайме на свой счёт записали Дмитрий Меренчуков и Тимур Пухов. С 45-й минуты «Анжи» играл вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Магомед Магомедов.
ЦСКА набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице первенства, опередив «Спартак» (65). Однако красно-белые, которые проводят свой матч на выезде с тульским «Арсеналом» в эти минуты, могут вернуться на первое место и стать победителями турнира. «Анжи» (42) располагается на восьмой строчке.
В другом матче, который проходил параллельно, «Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 3:2.