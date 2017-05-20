«СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах за право выступать в РФПЛ

В матче 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью со счётом 2:2 с «Тамбовом» и финишировал на четвёртой строчке в таблице.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах с 13-й командой российской Премьер-Лиги за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.
«Енисей» в заключительном туре первенства в гостях обыграл вылетевший из ФНЛ «Нефтехимик» (2:0).
«Енисей» в прошлом туре обеспечил участие в переходных матчах, а сегодня отстоял третье место. Команда из Красноярска сыграет с клубом, занявшим 14-е место в РФПЛ.
Первые переходные матчи пройдут на полях клубов ФНЛ (25 мая), ответные — РФПЛ (28 мая).
С таблицей ФНЛ сезона-2016/17 можно ознакомиться на «Чемпионате».