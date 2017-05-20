Зобнин и Промес не успели провести мастер-класс из-за большого ажиотажа у детей

Футболисты «Спартака»: нападающий Квинси Промес и полузащитник Роман Зобнин посетили тренировку детской академии Дмитрия Аленичева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Футболисты должны были провести для детей мастер-класс, однако времени хватило только на автограф-сессию. Желающих сфотографироваться и взять автографы оказалось так много, что футболисты едва ли смогли пообщаться со своим бывшим тренером. Промес и Зобнин работали в «Спартаке» под руководством Дмитрия Аленичева, который возглавлял клуб с 2015 по 2016 год.
Промес: очень приятно, что Аленичев позвал меня на мастер-класс в свою академию