Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мутко отметился голевым пасом с углового

20 мая 2017, суббота. 14:16. Футбол

20 мая в России дан старт фестивалю летнего спортивного сезона. В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходит день массового футбола, в котором принимают участие президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Также мероприятие посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Мутко, Колобков и звёзды футбола приняли участие в товарищеском матче. Мутко отметился голевой передачей с углового, а главным тренером его команды был Станислав Черчесов.

«Это великолепный праздник, много всего интересного. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, ведь это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье. Мы тоже сегодня поиграли в футбол, хорошо сыграли», — передаёт слова Мутко укорреспонлент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео голевого паса Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

Мутко и Широков примут участие в дне массового футбола в «Лужниках»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Павел Колобков Станислав Черчесов
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
14:29 Аленичев: планирую вернуться к работе. Варианты есть, но конкретики нет
14:27 Аленичев поздравит Карреру с чемпионством смской после матча в Туле
14:23 Аленичев: если «Спартак» предложит медаль, вежливо откажусь. Я её не заслужил
14:17 Гордеев: желаю «СКА-Хабаровску» победить в стыках, ничего невозможного нет
14:16 Мутко отметился голевым пасом с углового
14:04 Зобнин и Промес не провели мастер-класс из-за затянувшей раздачи автографов
13:57 «СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах за право выступать в РФПЛ
13:54 ЦСКА вышел на первое место в таблице молодёжного первенства, опередив «Спартак»
13:40 Смолов посвятит гол мальчику из Краснодара и отпразднует его в стиле Гризманна
13:36 Промес: очень приятно, что Аленичев позвал меня на мастер-класс в свою академию
13:33 Кейн хочет в следующем сезоне достичь отметки в 100 голов в АПЛ
13:25 Венгер согласен работать со спортивным директором, чтобы остаться в «Арсенале»
13:11 Ребров: Дзюба поздравил меня с чемпионством
12:46 Роналдиньо: буду болеть за сборную России
12:45 Бутенко не подтвердил, что Карасёв, Сухой, Мешков и Иванов будут судить игры ФНЛ
12:38 Малафеев и Крикалёв стали послами ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга
12:35 «Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу
12:28 «Монако» собирается продлить контракты с Фалькао и Мбаппе
12:15 Игуаин: фол Глика? Это было бессмысленно и недостойно, он даже не извинился
12:13 У «Тяньцзинь Цюаньцзянь» есть договорённость с нападающим мирового класса
12:12 Созин: вероятность выхода ЦСКА в Лигу чемпионов оценю в 80 %
12:00 Анонс нового выпуска «Дневника фаната»
11:51 Конте: cекрет успеха итальянских тренеров за рубежом – Cерия А
11:25 Спаллетти: приходится принимать трудные решения, которые иногда обижают Тотти
11:20 Игуаин считает, что принял правильное решение, перейдя в «Ювентус»
11:09 Льоренте: «Челси» хотел подписать меня в январе, но я не мог уйти из «Суонси»
11:08 «Барнет» объявил о назначении самого молодого наставника в английском футболе
10:18 Защитник «Спартака-2» Хомуха успешно перенёс операцию и вернётся через 4 месяца
10:02 Конте намерен перевезти свою семью в Лондон
09:56 Видео: «Амьен» на 6-й компенсированной минуте добывает путёвку в Лигу 1
09:45 Оляс: «Атлетико» ведёт переговоры по Ляказетту, но ещё ничего не подписано
09:43 Моуринью назвал единственный трофей из выигранных, копии которого у него нет
09:43 Лопетеги: прежде всего мы довольны менталитетом Асенсио
09:37 Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка
09:23 Гвардиола: я бы очень удивился, если бы Лам стал тренером
09:22 Анчелотти: Горецка – интересный футболист для «Баварии»
09:17 «Сандерленд» оценил голкипера Пикфорда в £ 30 млн
08:28 «Тоттенхэм» готов заплатить за Сигурдссона £ 25 млн
07:32 Анчелотти: Киммих — готовая замена Ламу
07:07 Моуринью хочет переманить Матича в «Манчестер Юнайтед»
06:38 Тите: Неймару нужен перерыв, чтобы быть в идеальной форме к ЧМ-2018
05:28 Дель Пьеро: хотел бы видеть в «Ювентусе» Белотти и Инсинье
04:32 Джордж Веа: Бензема заслуживает вызова в сборную Франции
03:35 Финал ЧЕ U17. Испания — Англия — 2:2 (4:1 — по пенальти). Видеообзор матча
03:25 Д. Луис потратил более € 1 млн на подарки Конте, Абрамовичу и игрокам «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017