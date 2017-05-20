Мутко отметился голевым пасом с углового

20 мая в России дан старт фестивалю летнего спортивного сезона. В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходит день массового футбола, в котором принимают участие президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Также мероприятие посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Мутко, Колобков и звёзды футбола приняли участие в товарищеском матче. Мутко отметился голевой передачей с углового, а главным тренером его команды был Станислав Черчесов.
«Это великолепный праздник, много всего интересного. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, ведь это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье. Мы тоже сегодня поиграли в футбол, хорошо сыграли», — передаёт слова Мутко укорреспонлент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео голевого паса Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».