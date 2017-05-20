Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гордеев: желаю «СКА-Хабаровску» победить в стыках, ничего невозможного нет

20 мая 2017, суббота. 14:17. Футбол

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев, который покинул клуб в начале мая, прокомментировал получение командой права принять участие в переходных матчах за путёвку в РФПЛ.

«Поздравляю «СКА-Хабаровск» и болельщиков с попаданием в стыки, это объективно. Финансы и состав — это аллегории. Впереди две игры, всё будет зависеть от ребят, которые выйдут на поле, от понимания того, как действовать против соперника. Искренне желаю команде победить, знаю многих ребят, знаю, как долго многие из них к этому шли. И руководству хочется пожелать, чтобы всё было благополучно. Есть такое выражение «прыгнуть выше головы», поэтому хочется, чтобы в предстоящих матчах для СКА всё сложилось максимально удачно. Тогда, возможно, получится обыграть команду РФПЛ. Ничего невозможного нет.

Пока комментарии относительно своего будущего дать не могу. Планы — работать. Жизнь продолжается. Опыта много, желание работать есть», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск Андрей Гордеев
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
14:29 Аленичев: планирую вернуться к работе. Варианты есть, но конкретики нет
14:27 Аленичев поздравит Карреру с чемпионством смской после матча в Туле
14:23 Аленичев: если «Спартак» предложит медаль, вежливо откажусь. Я её не заслужил
14:17 Гордеев: желаю «СКА-Хабаровску» победить в стыках, ничего невозможного нет
14:16 Мутко отметился голевым пасом с углового
14:04 Зобнин и Промес не провели мастер-класс из-за затянувшей раздачи автографов
13:57 «СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах за право выступать в РФПЛ
13:54 ЦСКА вышел на первое место в таблице молодёжного первенства, опередив «Спартак»
13:40 Смолов посвятит гол мальчику из Краснодара и отпразднует его в стиле Гризманна
13:36 Промес: очень приятно, что Аленичев позвал меня на мастер-класс в свою академию
13:33 Кейн хочет в следующем сезоне достичь отметки в 100 голов в АПЛ
13:25 Венгер согласен работать со спортивным директором, чтобы остаться в «Арсенале»
13:11 Ребров: Дзюба поздравил меня с чемпионством
12:46 Роналдиньо: буду болеть за сборную России
12:45 Бутенко не подтвердил, что Карасёв, Сухой, Мешков и Иванов будут судить игры ФНЛ
12:38 Малафеев и Крикалёв стали послами ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга
12:35 «Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу
12:28 «Монако» собирается продлить контракты с Фалькао и Мбаппе
12:15 Игуаин: фол Глика? Это было бессмысленно и недостойно, он даже не извинился
12:13 У «Тяньцзинь Цюаньцзянь» есть договорённость с нападающим мирового класса
12:12 Созин: вероятность выхода ЦСКА в Лигу чемпионов оценю в 80 %
12:00 Анонс нового выпуска «Дневника фаната»
11:51 Конте: cекрет успеха итальянских тренеров за рубежом – Cерия А
11:25 Спаллетти: приходится принимать трудные решения, которые иногда обижают Тотти
11:20 Игуаин считает, что принял правильное решение, перейдя в «Ювентус»
11:09 Льоренте: «Челси» хотел подписать меня в январе, но я не мог уйти из «Суонси»
11:08 «Барнет» объявил о назначении самого молодого наставника в английском футболе
10:18 Защитник «Спартака-2» Хомуха успешно перенёс операцию и вернётся через 4 месяца
10:02 Конте намерен перевезти свою семью в Лондон
09:56 Видео: «Амьен» на 6-й компенсированной минуте добывает путёвку в Лигу 1
09:45 Оляс: «Атлетико» ведёт переговоры по Ляказетту, но ещё ничего не подписано
09:43 Моуринью назвал единственный трофей из выигранных, копии которого у него нет
09:43 Лопетеги: прежде всего мы довольны менталитетом Асенсио
09:37 Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка
09:23 Гвардиола: я бы очень удивился, если бы Лам стал тренером
09:22 Анчелотти: Горецка – интересный футболист для «Баварии»
09:17 «Сандерленд» оценил голкипера Пикфорда в £ 30 млн
08:28 «Тоттенхэм» готов заплатить за Сигурдссона £ 25 млн
07:32 Анчелотти: Киммих — готовая замена Ламу
07:07 Моуринью хочет переманить Матича в «Манчестер Юнайтед»
06:38 Тите: Неймару нужен перерыв, чтобы быть в идеальной форме к ЧМ-2018
05:28 Дель Пьеро: хотел бы видеть в «Ювентусе» Белотти и Инсинье
04:32 Джордж Веа: Бензема заслуживает вызова в сборную Франции
03:35 Финал ЧЕ U17. Испания — Англия — 2:2 (4:1 — по пенальти). Видеообзор матча
03:25 Д. Луис потратил более € 1 млн на подарки Конте, Абрамовичу и игрокам «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017