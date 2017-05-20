Гордеев: желаю «СКА-Хабаровску» победить в стыках, ничего невозможного нет

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев, который покинул клуб в начале мая, прокомментировал получение командой права принять участие в переходных матчах за путёвку в РФПЛ.
«Поздравляю «СКА-Хабаровск» и болельщиков с попаданием в стыки, это объективно. Финансы и состав — это аллегории. Впереди две игры, всё будет зависеть от ребят, которые выйдут на поле, от понимания того, как действовать против соперника. Искренне желаю команде победить, знаю многих ребят, знаю, как долго многие из них к этому шли. И руководству хочется пожелать, чтобы всё было благополучно. Есть такое выражение «прыгнуть выше головы», поэтому хочется, чтобы в предстоящих матчах для СКА всё сложилось максимально удачно. Тогда, возможно, получится обыграть команду РФПЛ. Ничего невозможного нет.
Пока комментарии относительно своего будущего дать не могу. Планы — работать. Жизнь продолжается. Опыта много, желание работать есть», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.