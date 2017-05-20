Аленичев: если «Спартак» предложит медаль, вежливо откажусь. Я её не заслужил

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что он не заслужил золотую медаль.
Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа прошлого года, а чемпионство красно-белые выиграли под руководством Массимо Карреры.
«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он её не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 — работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.