Аленичев: планирую вернуться к работе. Варианты есть, но конкретики нет

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах вернуться к работе.
«Есть ли уже планы на будущее? Планирую вернуться к тренерской работе. Уже есть варианты, но конкретики нет. Можно ли рассчитывать, что следующий сезон начну тренером? Вполне», – сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Пост наставника красно-белых Аленичев покинул в августе прошлого года и пока остаётся без работы.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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