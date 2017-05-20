Объятия Промеса и Аленичева – в фоторепортаже мастер-класса для юных футболистов

20 мая в Подмосковье в детской академии Дмитрия Аленичева игроки «Спартака» Квинси Промес и Роман Зобнин провели мастер-класс для юных футболистов. Действующие чемпионы России пообщались с воспитанниками детской школы, раздали автографы и приняли поздравления с победой в российской Премьер-Лиге от своего бывшего наставника.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с мастер-класса Квинси Промеса и Романа Зобнина, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.