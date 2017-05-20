Мхитарян: «МЮ» — не та команда, которая три года подряд должна играть в ЛЕ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что манкунианцы полны решимости обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.
«Для нас очень важно выиграть этот трофей и получить возможность выступать в Лиге чемпионов, так как «Манчестер Юнайтед» – это не та команда, которая три года подряд должна играть в Лиге Европы.
Это будет один из важных матчей в моей жизни. Я не хочу упустить эту возможность. Я думаю только о победе в этом матче и знаю, что мы можем победить.
Если мы победим в финале Лиги Европы, это будет потрясающий сезон для нас, потому что мы уже выиграли два трофея, и этот будет третьим", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.
Финальный матч Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.