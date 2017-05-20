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Мхитарян: «МЮ» — не та команда, которая три года подряд должна играть в ЛЕ

20 мая 2017, суббота. 15:50. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что манкунианцы полны решимости обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.

«Для нас очень важно выиграть этот трофей и получить возможность выступать в Лиге чемпионов, так как «Манчестер Юнайтед» – это не та команда, которая три года подряд должна играть в Лиге Европы.

Это будет один из важных матчей в моей жизни. Я не хочу упустить эту возможность. Я думаю только о победе в этом матче и знаю, что мы можем победить.

Если мы победим в финале Лиги Европы, это будет потрясающий сезон для нас, потому что мы уже выиграли два трофея, и этот будет третьим", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.

Финальный матч Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.

Моуринью считает, что «Аякс» не должен участвовать в Лиге Европы
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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