РФС готов пригласить эксперта из Германии для оценивания работы арбитров

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что РФС готов пригласить представителя Немецкого футбольного союза, который будет давать оценку работе арбитров.
«Контрольно-квалификационная комиссия не будет под департаментом судейства, ведь возникает конфликт интересов. Нам необходима независимая группа, которая будет оценивать судей. Возможно, пригласим представителя из немецкого футбольного союза, чтобы был объективный взгляд. Мы уже сотрудничали с иностранными специалистами, в этом нет проблем.
После десяти лет работы у судей будет всё — страховка и пенсия по три тысячи долларов. Теперь судья получает базовую зарплату — 30 тысяч рублей, а 65 тысяч — базовая ставка за матч. Если по итогам комиссии арбитр получает оценку «отлично», то получит еще столько же, если нет оценки, то остаётся без бонусов", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.