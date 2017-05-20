Радимов: могу и сломаться, если попаду под Роналдиньо и он меня будет «возить»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура ФНЛ с «Соколом» (3:0) и подвёл итоги сезона. Питерцы сохранили прописку в ФНЛ.
«Договаривались прессинговать с первых минут, у нас это получилось. Конечно, удаление у соперника нам помогло. С другой стороны, до него мы играли, считаю, лучше. В какой-то момент даже растерялись. Но в перерыве взяли себя в руки и довели матч до победы. Перед игрой сказал ребятам, что завидую им, потому что они играют в таких матчах, в которых решается всё. Это и есть адреналин. Ты должен испытывать это чувство, выходя на футбольное поле.
Планы на ближайшие дни? Да какой отпуск?! Завтра на Конюшенной играем со сборной мира — Роналдиньо, Десайи и другие звёзды. Так что после прилёта домой надо будет выспаться, потому что, если попаду под Роналдиньо и он меня начнёт «возить», могу и сломаться. А вообще, конечно, за все время в футболе для меня это самый тяжёлый сезон. Просто тяжелейший", — цитирует Радимова сайт клуба.