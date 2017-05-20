«Вольфсбург» сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге

«Гамбург» вырвал победу над «Вольфсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 2:1.
На 23-й минуте Робин Кнохе вывел «волков» вперёд, однако вскоре Филип Костич сравнял счёт, а на 88-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт принёс «красноштанникам» победу.
«Гамбург» набрал 38 очков и поднялся с 16-го места на 14-е в таблице чемпионата, избежав переходных матчей за право остаться в первой Бундеслиге, в которых сыграет «Вольфсбург», опустившийся с 15-й позиции на 16-ю. Соперником «волков», скорее всего, станет «Айнтрахт» из Брауншвейга, который идёт на третьем месте во второй Бундеслиге за тур до конца.