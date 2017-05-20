Игрок «Луча-Энергии» объяснил, почему команда радовалась после вылета из ФНЛ

Полузащитник «Луча-Энергии» Максим Машнев объяснил, почему команда радовалась после вылета из ФНЛ.
В выездной встрече 38-го тура дальневосточники сыграли вничью с «Мордовией» (1:1). Четыре команды набрали по 42 очка, но по дополнительным показателям «Луч» оказался худшим из этих коллективов и вылетел в ПФЛ. У «Волгаря» есть игра в запасе, но даже в случае крупного поражения во встрече с «Факелом» астраханцы не опустятся в зону вылета.
«Когда ехали на игру, нам говорили, что нужен любой положительный результат. Мы думали, что нас устраивает как победа, так и ничья. Оказалось, что ничьей при определённых условиях — победе всех конкурентов, как случилось сегодня, — нам не хватило. Не знаю, на кого эту ошибку списывать. Видимо, не до конца проверили регламент, не просчитали. Где-то пытались сохранить ничью, хотя были хорошие моменты, особенно во втором тайме — когда убегали в контратаки, могли забить.
По окончании матча было двойственное чувство: никто так и не знал, вылетели мы или остались. Затем сказали, что мы вроде как сохранили прописку в ФНЛ, и все начали радоваться. Потом празднование продолжилось в раздевалке, а уже после этого выяснилось, что всё-таки вылетели», — сказал Машнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.