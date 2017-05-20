Промес назвал Аленичева легендой и пожелал ему удачи

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от приглашения на мастер-класс в детскую футбольную академию Дмитрия Аленичева и назвал специалиста легендой. Голландский футболист работал под руководством Аленичева с 2015 по 2016 год, когда специалист возглавлял «Спартак».
«Было очень здорово снова увидеться и посетить вашу академию. Вы — легенда! Удачи и успехов с академией Аленичева!» — написал Промес на своей странице в «Инстаграме» на русском языке.
Промес: очень приятно, что Аленичев позвал меня на мастер-класс в свою академию