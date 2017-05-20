В. Денисов: было бы хорошо в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов выразил надежду, что «железнодорожники» смогут выиграть чемпионат России в следующем сезоне, а также рассказал о целях команды в Лиге Европы.
«Некоторые считают, что Кубок России достался нам слишком легко? Пусть завидуют молча. Один болеет за „Зенит“, второй за ЦСКА, третий за „Спартак“, четвёртый за „Торпедо“, пятый за „Луч-Энергию“, но причём тут мы? Мы шли по своей сетке. Кто нам попадался, того мы обыгрывали. Всё, какие вопросы? Вообще было бы хорошо, если бы мы со „Спартаком“ в следующем сезоне поменялись трофеями!
Цели на Лигу Европы? Максимальные. Как минимум — выход из группы», — рассказал Денисов в интервью клубной пресс-службе.