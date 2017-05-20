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Панченко стал лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ

20 мая 2017, суббота. 20:30. Футбол

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги в сезоне-2016/17. В 34 матчах первенства россиянин забил 24 гола, опередив в гонке бомбардиров на один мяч форварда «Тюмени» Хасана Мамтова.

Третьим стал Антон Заболотный из «Тосно» (15 голов), четвёртым — Денис Давыдов из «Спартака-2» (13), пятым — Руслан Корян из «СКА-Хабаровск» (12).

По итогам этого сезона ФНЛ «Динамо» и «Тосно» оформили выход в Премьер-Лигу, а «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах за место в РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск Спартак-2 ФК Динамо Москва ФК Тосно ФК Тюмень Антон Заболотный Денис Давыдов Кирилл Панченко
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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