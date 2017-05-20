Черевченко: о будущем сезоне говорить рано, будем встречаться и разговаривать

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0) и ответил на вопрос о будущем клуба.
«Игры сегодня было мало. Состояние поля, цена результата. Так что в основном была борьба. В таких матчах решающие голы часто забиваются со «стандартов».
Какие задачи могут стоять перед «Балтикой» в будущем сезоне? Об этом говорить пока рано. Будем встречаться и разговаривать», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
«Балтика» сохранила прописку в ФНЛ, заняв 14-е место в таблице.