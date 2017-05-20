Бегович: надеюсь, дисквалификации за симуляции сделают футбол справедливее

Голкипер «Челси» Асмир Бегович, комментируя новость о том, что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию, сказал, что это сделает футбол справедливее.
«Вообще-то я не думаю, что „нырки“ идут на пользу целостности игры и её общему восприятию. Думаю, что игроки должны быть честными и пытаться оставаться на ногах после незначительных контактов. И уж особенно это недопустимо в английском футболе, здесь за „нырки“ всегда старались наказывать жёстче.
Но во время матча можно пропустить симуляции или купиться на них, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков задним числом. Надеюсь, что от этого футбол станет справедливее", — цитирует Беговича Sky Sports.