Набабкин: в предыдущие годы «Зенит» смотрелся, на мой взгляд, гораздо лучше

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отметил, что его команде нужно победить «Анжи» в домашнем матче 30-го тура РФПЛ (21 мая) и не оглядываться на «Зенит», который на выезде сыграет с «Локомотивом».
«После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача — выиграть четыре игры из четырёх. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим. Почему „Зенит“ в последнее время лихорадит? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.
В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее, ведь когда идёшь с отрывом на первом месте, у тебя всё в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон, но только после того, как выполним задачу на этот", — цитирует Набабкина сайт ЦСКА.