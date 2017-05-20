Парфёнов завершил пресс-конференцию словами «Есть вопросы? Нет? Ариведерчи!»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от победы над «Химками» в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Игра получилась – как весь сезон. Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку.
Есть вопросы? Нет? Ариведерчи!" — цитирует Парфёнова сайт ФНЛ.