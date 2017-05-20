Калитвинцев: в выходе «Динамо» в РФПЛ есть большая заслуга «Тюмени»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура ФНЛ с «Тюменью» (2:0).
Команда на взлёт. Хабаровск – в «стыках», Саранск – в ПФЛ
«Анжи», «Урал» и «Крылья Советов» будут заочно решать, кто из них сильнее не хочет лететь на матч сезона в Хабаровск.
«Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в Премьер-Лигу. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму «Тюмени».
В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо", — цитирует Калитвинцева сайт ФНЛ.