Хави: я хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус»

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес, ранее выступавший за «Барселону», выразил надежду, что в финале Лиги чемпионов «Ювентус» одержит победу над «Реалом».
«Шансы команд равны, в финале Лиги чемпионов шансы всегда 50 на 50. Я хочу, чтобы «Ювентус» победил, а Джанлуиджи Буффон впервые выиграл Лигу Чемпионов. Он этого заслуживает», — цитирует Хави Le Parisien.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».
Финал Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс). «Реал», победивший «Атлетико», сыграет с «Ювентусом», который в своём полуфинальном противостоянии оказался сильнее «Монако».