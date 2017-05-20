Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хави: я хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус»

20 мая 2017, суббота. 23:03. Футбол

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес, ранее выступавший за «Барселону», выразил надежду, что в финале Лиги чемпионов «Ювентус» одержит победу над «Реалом».

«Шансы команд равны, в финале Лиги чемпионов шансы всегда 50 на 50. Я хочу, чтобы «Ювентус» победил, а Джанлуиджи Буффон впервые выиграл Лигу Чемпионов. Он этого заслуживает», — цитирует Хави Le Parisien.

Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».

Финал Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс). «Реал», победивший «Атлетико», сыграет с «Ювентусом», который в своём полуфинальном противостоянии оказался сильнее «Монако».

Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Хави
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
23:41 Видео: игроки «Баварии» и Анчелотти обливаются пивом на «Альянц-Арене»
23:35 «Наполи» разгромил «Фиорентину», отставание от «Ромы» — одно очко
23:25 Дибала: у «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы победить в Лиге чемпионов
23:24 Эль-Шаарави: я в полном порядке, надеюсь вернуться в сборную Италии
23:13 Пьюлис: разрыв между топ-клубами АПЛ и всеми остальными станет ещё больше
23:03 Хави: я хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус»
22:50 Буффон — Ламу: для меня было честью играть против тебя, удачи в будущем
22:49 Побегалов: больно резать «по живому», но «Шиннику» делать это придётся
22:29 Бечирай: в следующем сезоне «Динамо» будет играть там, где и должно — в РФПЛ
22:28 Пике заявил о намерении создать собственную медиакомпанию
22:18 Анчелотти — о пивном душе: я всё ещё жив, было весело, но немного холодно
22:06 Калитвинцев: в выходе «Динамо» в РФПЛ есть большая заслуга «Тюмени»
22:03 Спаллетти: я влюблён в своих игроков
21:55 Тухель: «Боруссия» Д хочет короновать сезон победой в Кубке Германии
21:52 «Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» и прервал серию из пяти матчей без побед
21:36 Парфёнов завершил пресс-конференцию словами «Есть вопросы? Нет? Ариведерчи!»
21:34 Хедира вернулся в общую группу «Ювентуса», но не сыграет с «Кротоне»
21:31 Набабкин: в предыдущие годы «Зенит» смотрелся, на мой взгляд, гораздо лучше
21:20 Бегович: надеюсь, дисквалификации за симуляции сделают футбол справедливее
21:06 Глушаков: я, наверное, только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух
20:59 Игрок сборной Аргентины U20 был удалён после подсказки видеопомощника судьи
20:57 Дубль Это'О принёс «Антальяспору» победу над «Бурсаспором»
20:52 «Рома» победила «Кьево» со счётом 5:3 и оторвалась от «Наполи» на 4 очка
20:49 Селюк: Ласина Траоре возвращается в «Монако»
20:38 Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Севилью»
20:30 Черевченко: о будущем сезоне говорить рано, будем встречаться и разговаривать
20:30 Панченко стал лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ
20:15 Обамейянг: определюсь со своим будущим на следующей неделе
20:14 В. Денисов: было бы хорошо в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями
20:08 Промес назвал Аленичева легендой и пожелал ему удачи
20:07 Радимов: на нашем корявом пути болельщики всегда были с «Зенитом-2»
20:04 Билич: в следующем сезоне АПЛ «Вест Хэм» рассчитывает попасть в топ-6
19:53 «Волгарь» в большинстве выиграл у «Факела» в последнем матче сезона ФНЛ
19:50 Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом»
19:42 Эррера: пока я не готов стать капитаном «Манчестер Юнайтед»
19:31 В Чехии совершил самоубийство ещё один экс-футболист «Виктории» и «Баника»
19:20 Е. Калешин: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет – это понятно
19:11 Лунин: «Спартак» выиграл молодёжное первенство благодаря своей настойчивости
19:03 Коларов: «Манчестер Сити» — лучшая команда АПЛ
18:52 Талалаев: хочется бросить работу, участвовать в этой фантасмагории не желаю
18:42 Игрок «Луча-Энергии» объяснил, почему команда радовалась после вылета из ФНЛ
18:35 Обамейянг обошёл Левандовского и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге
18:31 «Бавария» победила «Фрайбург» в последнем матче Лама и Алонсо
18:27 «Кёльн» и «Герта» вышли в Лигу Европы
18:24 «Вольфсбург» сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017