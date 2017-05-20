Пьюлис: разрыв между топ-клубами АПЛ и всеми остальными станет ещё больше

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис выразил мнение, что в следующем сезоне разница между шестеркой лучших клубов АПЛ и остальными командами станет еще больше.
«Думаю, каждый из лидеров АПЛ постарается усилить состав ближайшим летом. Все они будут усилять состав в том числе и лучшими игроками других клубов лиги. Я очень хочу посмотреть статистику количества потерянных топ-клубами очков в матчах с другими, так называемыми слабыми, командами и сравнить эти цифры с прошлогодними показателями. После заключительного тура я это сделаю.
Клубы из топ-6 или топ-7 будут много тратить, чтобы на будущий год попасть в Лигу чемпионов. Убежден, что из-за этого разрыв между топ-клубами и всеми остальными станет ещё больше", — цитирует Пьюлиса Sky Sports.