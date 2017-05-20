Эль-Шаарави: я в полном порядке, надеюсь вернуться в сборную Италии

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился впечатлениями от победы над «Кьево» в матче 37-го тура итальянской Серии А и сообщил, что хочет вернуться в сборную Италии. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
«Кьево» начал игру агрессивно и жестко. Мы знали, что это будет трудный матч. Соперник активно прессинговал и реализовал почти все свои моменты. Тем не менее, нам удалось дважды отыграться, а затем и переломить ход матча. Теперь надо думать о следующем матче. Нам нужно занять второе место.
Чувствую себя очень хорошо, я в полном порядке. Надеюсь вернуться в сборную Италии", — сказал форвард в эфире Sky Sport Italia.