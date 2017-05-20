«Наполи» разгромил «Фиорентину», отставание от «Ромы» — одно очко

«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:1.
В составе «Наполи» дубль оформил Дрис Мертенс, по одному мячу забили Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч «Фиорентины» на счету Йосипа Иличича.
«Наполи» (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на один балл. «Фиорентина», имеющая в активе 59 баллов, находится на седьмой строчке.