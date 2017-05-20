Видео: игроки «Баварии» и Анчелотти обливаются пивом на «Альянц-Арене»

«Бавария» после матча с «Фрайбургом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Германии отпраздновала завоевание очередного титула, который был выигран ещё в конце апреля.
После окончания встречи мюнхенской команде вручили серебряную салатницу, а затем по традиции игроки начали обливать друг друга пивом. В первую очередь досталось главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти, который впервые поучаствовал в подобном праздновании.
Матч с «Фрайбургом» стал последним в карьере для трёх игроков «Баварии» — Филиппа Лама, Хаби Алонсо и Тома Штарке.