«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за рекордные € 120 млн

«Реал» сделал «Монако» предложение о приобретении нападающего Килиана Мбаппе, однако французский клуб ответил отказом, утверждает The Telegraph. Сообщается, что «сливочные» предлагали за 18-летнего футболиста рекордную сумму в истории футбола — € 120 млн.
Предложение «Реала» было сделано несколько дней назад, и в случае согласия «Монако» побило бы действующий трансферный рекорд в истории футбола — € 105 млн, которые «Манчестер Юнайтед» прошлым летом заплатил «Ювентусу» за Поля Погба. Несмотря на это, «Монако» хочет продлить с Мбаппе контракт и оставить его в команде ещё хотя бы на один сезон.
В текущем сезоне талантливый форвард забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 29 матчах Лиги 1.