Бабурин: всю ночь снился матч с «Соколом», такого волнения у меня ещё не было

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура ФНЛ с «Соколом» (3:0) и подвёл итоги сезона. Питерцы сохранили прописку в ФНЛ.
«Если честно, эта неделя была одной из самых тяжелых в карьере. Как и в целом вторая часть этого сезона. В психологическом плане такого тяжелого напряжения не было никогда. Я очень счастлив помочь команде добиться решения турнирной задачи. Пусть мы и дотянули до последнего момента, но нужно из этой ситуации брать только положительное. Если бы намного раньше решили вопрос о сохранении места в ФНЛ, всем, конечно, было бы спокойнее и проще. Матч в Саратове в плане опыта — как 10-20 игр. В будущем он сыграет для всех важную роль.
Мне всю ночь снилась эта игра. И я понял, что такого волнения за результат я не испытывал никогда. Бывает, есть мандраж, переживаешь за то, как сложится игра, но сегодня волновало только то, с каким счетом закончится матч. Теперь все выдохнули. Сейчас как камень с плеч упал. Потому что мы не имели абсолютно никакого права дать повод журналистам написать рядом с именем «Зенит» слова «вылетели» и «покинули». Сегодня мы не могли этого допустить, и все были готовы лечь костьми. Игра была жесткой. Самое главное для нас — мы выполнили задачу на сезон, стоявшую перед нами.
Вчистую мы уступили соперникам всего лишь два-три раза. И мы одна из немногих команд в ФНЛ, кому удалось ни разу в сезоне не проиграть «Динамо». Здесь момент такой: у нас высокая текучесть кадров, много изменений в составе произошло зимой. И нам понадобилось какое-то время, чтобы сыграться. Если внимательнее подходить к последним минутам, вполне можно было занимать место в первой десятке или восьмерке", — цитирует Бабурина сайт «Зенита».