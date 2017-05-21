Хаби Алонсо: в игре «Баварии» с «Фрайбургом» иногда казалось, что сейчас заплачу

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился эмоциями, которые испытывал во время матча заключительного тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1). Игра стала последней для футболиста в профессиональной карьере.
«Я очень удовлетворен тем, как удалось завершить карьеру. Испытываю множество эмоций — в игре были моменты, когда мне казалось, что вот-вот заплачу. Я чувствовал сегодня смешанные эмоции — ностальгию, меланхолию и грусть, но в то же время — счастье, много всего, и с этим непросто справиться.
Я знаю, что буду скучать по игре, ведь это такая важная часть моей жизни. Будет непросто заполнить эту пустоту. Но жизнь продолжается — меня ждут новые вызовы, и время на них ответить.
Будущее «Баварии» в порядке. Даже несмотря на то, что два больших футболиста покинули клуб, у неё не должно быть проблем. Там есть игроки и молодые, и с опытом, в следующем сезоне команда будет вновь сражаться за все возможные трофеи", — приводит слова Хаби Алонсо Goal.