Полузащитник ЦСКА Головин находится в сфере интересов «Челси»

«Челси» заинтересовался полузащитником ЦСКА Александром Головиным, утверждает Daily Mail. По информации британского издания, лондонский клуб уже начал наводить справки по поводу возможности приобретения 20-летнего футболиста. Источник отмечает, что трансфер Головина может обойтись «Челси» в £ 20 млн (примерно € 23 млн).
В нынешнем сезоне РФПЛ Головин принял участие в 29 матчах ЦСКА, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевых паса. Александр включён в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций—2017. Зимой полузащитник ЦСКА признался, что ему очень импонирует игра лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».