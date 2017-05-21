Анчелотти спел на итальянском во время празднования чемпионства с болельщиками

«Бавария» вместе с болельщиками отпраздновала свой 27-й чемпионский титул. Через 2,5 часа после получения Салатницы на «Альянц-Арене» чемпионы Германии вышли на балкон мюнхенской ратуши, чтобы разделить праздник с тысячами своих фанатов, прибывшими на Мариенплац.
Завершающий игровую карьеру капитан «Баварии» Филипп Лам поблагодарил болельщиков, тренеров, обслуживающий персонал и товарищей по команде: «Только благодаря вам я смог всего этого добиться. Спасибо за всё! Спасибо каждому, кто так или иначе поддерживал меня на моём жизненном пути. Вы все навсегда останетесь в моём сердце».
В ответ Лам услышал одобрительные возгласы болельщиков, которые после небольшого вступления Томаса Мюллера («Мы тут кое-что подготовили») спели любимую песню Лама „Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk“ (Райнхард Фендрих).
«Вместе мы хотим завоевать ещё много титулов, — заявил в своей короткой речи главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти. — Мы — чемпионы Германии!» В завершении своего выступления он взял микрофон и спел на итальянском: «I migliori anni della nostra vita» («Лучшие годы нашей жизни», Ренато Зеро).
Видео с Анчелотти можно посмотреть в «Твиттере». Исполнение болельщиками «Баварии» любимой песни Лама можно посмотреть в YouTube.