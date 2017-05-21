Игроки «Кёльна» после выхода в ЛЕ облили главного тренера на пресс-конференции

Футболисты «Кёльна» облили главного тренера команды Петера Штёгера во время пресс-конференции после матча заключительного тура Бундеслиги с «Майнцем» (2:0), отметив таким образом выход клуба в Лигу Европы.
Благодаря победе в последней игре чемпионата «Кёльн» обошёл в турнирной таблице «Герту» и «Фрайбург», проигравших соответсвенно «Байеру» (2:6) и «Баварии» (1:4). «Козлы» заняли пятое место в Бундеслиге и получили право выступать в Лиге Европы следующего сезона.
Видео с пресс-конференции можно посмотреть на официальном канале Бундеслиги в Youtube.
«Кёльн» и «Герта» вышли в Лигу Европы