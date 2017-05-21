Тренер «Луча-Энергии» узнал о вылете из ФНЛ от журналистов на пресс-конференции

Старший тренер «Луча-Энергии» Александр Ушахин на пресс-конференции после матча заключительного тура ФНЛ с «Мордовией» (1:1) узнал от журналистов о том, что его команда покинула Первый дивизион.
«Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем, «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего. Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Ничья принесла очко, которое нам помогло», — приводит слова Ушахина официальный сайт «Мордовии».
После замечания одного из журналистов о том, что «Луч-Энергия» по дополнительным показателям занял 16-е место и вылетел из ФНЛ Ушахин был удивлён и выразил расстройство.
«Мы вылетаем?! В таблицу еще не успели посмотреть… Признаться, вы меня расстроили», — ответил тренер.