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Защитник «Сибири», экс-игрок «Томи» Выходил завершил карьеру в возрасте 41 года

21 мая 2017, воскресенье. 04:39. Футбол

Чешский защитник новосибирской «Сибири» Томаш Выходил принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

41-летний ветеран сибирского футбола провел символический первый удар по мячу в матче заключительного тура ФНЛ со «Спартаком-2» (2:1). Благодаря победе в поединке «Сибирь» сохранила место в Первом дивизионе.

В России Выходил выступал за смоленский «Кристалл» (2002), «Химки» (2003), «Томь» (2004-2005), «Металлург-Кузбасс» (2012) и «Сибирь» (2005-2012, 2013-2017). За клуб из Новосибирска Томаш в общей сложности провел более 300 матчей, в том числе и в Премьер-Лиге.

Выходил является автором одного из самых «возрастных» мячей в истории Первого дивизиона — 27 июля 2016 года Выходил забил в матче с «Тамбовом» (2:3) в возрасте 40 лет и 294 дня. Чех уступает лишь нападающему ижевского «Газовика-Газпрома» Владимиру Тумаеву, который свой последний гол в профессиональном футболе забил в возрасте 58 лет – 29 октября 2005 года в матче с «Нефтехимиком».

Итоговая таблица ФНЛ сезона-2016/17

Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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