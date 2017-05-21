Тренер «Сибири»: мы остались в ФНЛ, истощены морально и физически, ресурсов нет

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от домашнего матча 38-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (2:1). Благодаря победе в поединке «Сибирь» поднялась на 15-е место и сохранила место в Первом дивизионе.
«Эмоций вообще никаких нет… Главную задачу команда решила, я всех поздравляю, что команда осталась в ФНЛ. У нас был самый сильный соперник из всех, кто решал задачу. Человеческих ресурсов у нас практически нет, команда истощена и морально, и физически. Всем ребятам огромное спасибо, сезон был очень тяжёлый… Всех поздравляю с победой!
Я ещё сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне. У меня контракт до конца мая, когда соберется совет директоров и примет решение. Ничего конкретного не могу сказать", — приводит слова Кирсанова официальный сайт ФНЛ.