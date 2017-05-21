Футбольная федерация Индии ошибочно заявила о победе Индии-U17 над Италией-U17

Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) сообщила о победе юношеской сборной Индии над сборной Италии — U17 в товарищеском матче со счётом 2:0. Официальный сайт AIFF назвал победу Индии «историческим моментом для индийского футбола» и «новой главой в истории футбола Индии».
Однако вскоре индийские СМИ выяснили, что сборная Индии играла не с юношеской командой Италии, а с командой, составленной из игроков третьего и четвёртого дивизионов Италии. Lega Pro подтвердила, что матч действительно проводила команда, составленная из футболистов лиги.
Индия примет юношеский чемпионат мира в октябре 2017 года. Сборная страны впервые примет участие в финальной стадии турнира. Юношеская сборная Италии однажды выигрывала чемпионат Европы (1982), и ещё четыре раза была финалистом турнира (1986, 1993, 1998, 2013).