Сампаоли: я покидаю «Севилью» не из-за денег, я не наёмник

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что его хотел бы возглавить сборную Аргентины, но подчеркнул, что покидает испанский клуб не из-за денег, а потому что его приглашает национальная команда его страны. Кроме того, специалист отметил, что произойдёт это только в том случае, если Федерация футбола Аргентины и «Севильи» уладят все контрактные вопросы.
«Я ухожу из „Севильи“ не из-за денег и не как наёмник. Я собираюсь возглавить сборную своей страны. Стану я тренером сборной Аргентины, или нет — зависит не целиком от меня. Аргентина должна уладить контрактные вопросы с „Севильей“. А я не могу помогать в этом Аргентине. Федерация футбола страны буде связана моими обязательствами по контракту», — приводит слова Сампаоли Goal.