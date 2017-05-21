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Экс-тренер сборной Италии Пранделли возглавит клуб из ОАЭ «Аль-Наср»

21 мая 2017, воскресенье. 07:29. Футбол

Итальянский специалист Чезаре Пранделли, бывший главный тренер «Ромы», «Фиорентины» и сборной Италии, возглавит клуб из Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Наср». Специалист на следующей неделе прибудет в Дубай для подписания контракта.

Пранделли сменит у руля команды румынского тренера Дана Петреску, возглавлявшего «Аль-Наср» в течение семи месяцев. Под его руководством команда дошла до финала Кубка президента, где уступила клубу «Аль-Ванда» со счётом 0:3.

Сборная Италии, возглавляемая Пранделли, стала финалистом чемпионата Европы 2012 года, а также заняла третье место на Кубке конфедераций 2013 года.

Реформатор. Как Чезаре Пранделли пытался менять Италию
Отмечающий сегодня 58-й день рождения Чезаре Пранделли раньше имел другой взгляд на итальянский футбол, но победить не сумел.
Источник: Khaleej Times Сообщить об ошибке
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Дан Петреску Чезаре Пранделли
Новости. Футбол
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