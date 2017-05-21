Экс-тренер сборной Италии Пранделли возглавит клуб из ОАЭ «Аль-Наср»

Итальянский специалист Чезаре Пранделли, бывший главный тренер «Ромы», «Фиорентины» и сборной Италии, возглавит клуб из Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Наср». Специалист на следующей неделе прибудет в Дубай для подписания контракта.
Пранделли сменит у руля команды румынского тренера Дана Петреску, возглавлявшего «Аль-Наср» в течение семи месяцев. Под его руководством команда дошла до финала Кубка президента, где уступила клубу «Аль-Ванда» со счётом 0:3.
Сборная Италии, возглавляемая Пранделли, стала финалистом чемпионата Европы 2012 года, а также заняла третье место на Кубке конфедераций 2013 года.
Реформатор. Как Чезаре Пранделли пытался менять Италию
Отмечающий сегодня 58-й день рождения Чезаре Пранделли раньше имел другой взгляд на итальянский футбол, но победить не сумел.