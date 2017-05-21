Луис Энрике: не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признался, что не знает, кто его сменит на этом посту.
«Я не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны». Мне об этом ничего не говорили», — цитирует Луиса Энрике Marca.
На вопрос о том, что он испытывает в связи с будущим — энтузиазм или печаль, тренер ответил: «Ни то, ни другое. Это ситуация, которую создал я сам. Полагаю, что принял правильное решение, считая, что каждый этап имеет начало и конец. Я всегда старался искать во всём только позитивное. А сейчас мне хочется начать новый этап в моей жизни».