Гамшик: это был удивительный сезон для «Наполи», но мы заслуживали большего

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик подвёл итоги уходящего сезона. За тур до конца чемпионата Италии «партенопейцы» идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Ромы», которая занимает вторую позицию.
«Это был удивительный сезон. Единственное, о чём мы жалеем, — это место в таблице, поскольку своей игрой „Наполи“ заслуживал большего. Мы теряли очки там, где не должны были делать этого.
Думаю, у нас есть всё, чтобы побороться за скудетто. Клуб способен продлить контракты с лучшими игроками, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее", — цитирует Гамшика Football Italia.