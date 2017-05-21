Венгер: место в топ-4 АПЛ не имеет такого финансового значения, как раньше

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что непопадание в четвёрку лучших в Премьер-лиге по итогам этого сезона не станет катастрофой для «канониров». За тур до конца сезона лондонская команда занимает в АПЛ пятое место, находясь в одном пункте от четвёртой строчки.
«Сейчас благодаря телевизионному контракту место в топ-4 АПЛ не имеет такого финансового значения, как раньше. В финансовом плане теперь никто не ощущает проблем. Я был в „Арсенале“, когда мы должны были платить за стадион, и доходы от Лиги чемпионов были критически важны для нас. Сейчас речь идёт о том, что мы хотим сыграть в лучшем турнире Европы. А в финансовом плане катастрофы не будет», — цитирует Венгера Sky Sports.