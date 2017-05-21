Тренер «Сокола»: перед нами стояло 3 задачи. К сожалению, с третьей не получилось

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал вылет саратовской команды из Футбольной национальной лиги.
«В этом сезоне перед нами стояло три задачи: сэкономить бюджет, рассчитаться с долгами и оставить команду в ФНЛ. К сожалению, с третьей задачей не получилось.
Готов ли остаться у руля команды на будущий сезон? Наверное, этот вопрос стоит сначала задать руководству: хотят ли они видеть Хафизова у руля команды. Сезон для всех, не только для меня и футболистов, получился слишком затратный, очень тяжёлый. Такого я в своей карьере не помню. Что будет дальше? Наверное, руководство что-то скажет. Если пригласят, сядем вместе и будем размышлять, как жить дальше.
Первые две задачи? С долгами клуб рассчитался. Был сокращён бюджет. Все в клубе работали над этим. Однако обидные поражения от «Нефтехимика», «Сибири», «Балтики» не позволили решить третью", — заявил Хафизов, слова которого приводятся на официальном сайте ФНЛ.