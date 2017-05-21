Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым я когда-либо работал

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола назвал завершившего карьеру Филиппа Лама самым умным игроком, с которым он работал.
«Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо приходилось работать. Он всегда играет хорошо. Он – настоящий капитан, абсолютная легенда. Он помогал мне понять, что такое мюнхенская „Бавария" не только на поле, но и за его пределами, — цитирует наставника „Манчестер Сити“ официальный сайт „Баварии“.
Лам на протяжении 22 лет являлся игроком «Баварии». Последний матч в карьере 33-летний Лам провёл 13 мая.
Буффон — Ламу: для меня было честью играть против тебя, удачи в будущем