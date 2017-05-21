Клопп считает, что «Ливерпуль» на 100% заслужил попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его подопечные заслужили путёвку в Лигу Чемпионов.
Перед заключительном туром АПЛ «Ливерпуль» занимает четвёртое место в таблице, отставая на два очка от «Манчестер Сити» и опережая на один балл «Арсенал».
«Они заслуживают этого на 100%. Это особенный сезон. Не так часто бывает, что необходимо набрать 76 очков, чтобы быть уверенным в попадании в Лигу Чемпионов. Поэтому они всегда были готовы. Готовы справляться с различными ситуациями, готовы принимать разные ситуации вокруг состава. Они всегда были сосредоточены. Они действительно этого заслуживают», — цитирует Клоппа The Guardian.