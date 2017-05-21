Анчелотти: тем игрокам, которые облили меня пивом, будет непросто в предсезонке

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча 34-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (4:1) поблагодарил завершивших карьеру Филиппа Лама и Хаби Алонсо, а также пошутил, что отомстит игрокам, которые устроили ему пивной душ во время празднования победы в Бундеслиге.
«Это был эмоциональный вечер для Алонсо, Лама, для каждого из нас. Я хочу поблагодарить этих двух игроков. Они провели фантастический сезон, у них за плечами фантастические карьеры, однако теперь нам нужно найти им достойные замены.
Пивной душ? Это было весело. Я ждал этого и знаю, кто из игроков обливал меня. Это был не только Роббен. Этим игрокам будет непросто во время предсезонки", — цитирует Анчелотти Goal.